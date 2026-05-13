“Kıbrıs Türk Toplumunda Koyun ve Keçi Sektörünün Geliştirilmesi: Genetik Islahtan Çiftlik Kârlılığına” etkinliği, dün Lefkoşa’da düzenlendi.

Eunite Programı tarafından yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Türk toplumundaki koyun ve keçi çiftliklerinin kârlılığını artırmak için genetiğin nasıl kullanılabileceğine odaklanılan etkinlik, Eunite Programı kapsamında ve Eunite: AgriBusiness Projesi’nin bir parçası olarak Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edildi.

Etkinlikte veriler ve inovasyonla desteklenen genetik ilerleme potansiyelinin verimlilik ve çiftlik kârlılığında somut kazanımlar sağlaması konusu ele alındı ve Kıbrıs Türk toplumunda yürütülen “Koyun ve Keçi Pilot Islah Programı” hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Üreticiler ile sektörün paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte konuşmacılar arasında, paydaşların temsilcileri ile Sustainable Food Systems Ireland ve ortaklarının ekonomi, hayvancılık ve endüstri uzmanları yer aldı.