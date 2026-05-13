Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, engelliliğin bireysel farklılıklardan ziyade erişilemeyen çevreler, yetersiz sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri, eğitim ve istihdamdaki fırsat eşitsizlikleri ile sosyal yaşama katılımın önündeki yapısal bariyerlerden kaynaklandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Genel Sekreteri Yelda Kıngır Soykurt, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soykurt mesajında, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesi, fonksiyonel kapasitelerinin artırılması ve toplumsal yaşama aktif katılımlarının güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir rol oynadığını belirtti.

"Erişilebilir şehirler, kapsayıcı eğitim ortamları, uygun istihdam koşulları ..."

Rehabilitasyon hizmetlerine erişimde yaşanan güçlüklerin, erken müdahale ve uzun dönem takip sistemlerinin eksikliğinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini ifade eden Soykurt, engelsiz bir toplum için farkındalık oluşturmanın yeterli olmadığını; erişilebilir şehirler, kapsayıcı eğitim ortamları, uygun istihdam koşulları, güçlü sosyal destek mekanizmaları ve sürdürülebilir sağlık politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Soykurt, engelli bireylerin karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanmasının önemine de dikkat çeki.

Soykurt mesajında, “Engellilik bir eksiklik değil; toplumun kapsayıcılık sınavıdır. Bu sınavı ancak eşitlik, bilim, dayanışma ve insan onurunu merkeze alan politikalarla başarabiliriz" dedi.

(RU/ÖZ)