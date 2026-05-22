Lefkoşa Metehan bölgesinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Mehmet Oğuzhan Tarım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evde uyuşturucu bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Kaptan, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Metehan Kemal Şemiler Caddesi’nde bulunan ikametgahta zanlı Mehmet Oğuzhan Tarım’ın huzurunda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada yatak odasında masa üzerinde bulunan mavi-beyaz renkli kreatin kutusu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde ile yine aynı kutu içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Suçunu itiraf etti

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ardından gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının ifadesinde son bir yıldır uyuşturucu kullandığını beyan ettiğini aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve analize gönderilen emarelerin sonucunun beklendiğini kaydetti.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk emri

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.