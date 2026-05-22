Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Tasarrufu” suçundan tutuklanan Özge Yaren Apay ile Muhammed Can Demir yeniden mahkemeye çıkarıldı.

X-Ray kontrolünde tespit edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, 12.05.2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda, zanlıların yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazından geçtikleri esnada Apay’ın valizinde metal bir nesne tespit edildiğini söyledi.

Polis, şüphe üzerine yapılan aramada kalemlik çanta içerisinde metal öğütücü, siyah renkli el çantasında ise küçük kavanoz içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

“Girne’de siyahi bir şahıstan aldık”

Her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlı Apay’ın ifadesinde tatil amacıyla ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken siyahi bir şahsın kendilerine uyuşturucu isteyip istemediklerini sorduğunu, kendilerinin de kabul ederek maddeyi aldıklarını söylediğini aktardı.

Mahkemeden 20 gün tutukluluk emri

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade eden polis, mahkemeden tutuklu yargılanmaları yönünde talepte bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 20 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.