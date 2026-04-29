Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan tutuklanan Kıbrıslı Rum Georgios Ptisillides mahkemeye çıkarıldı.

SINIR KAPISINDA SAHTE EVRAK TESPİTİ

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şerife Kutruza olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının görevli muhaceret memuruna sahte araç sigortası ibraz ettiğini söyledi.

ŞÜPHE ÜZERİNE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis, görevli memurların evrakın sahte olmasından şüphelendiğini, Gönyeli Polis Karakoluna haber verdiklerini, Metehan’a giden ekibin zanlıyı karakola getirdiğini açıkladı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis, zanlının karakolda gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini, evrakı Güney Kıbrıs’ta hazırladığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan belgenin inceleneceğini kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUK KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.