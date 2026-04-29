“Çalışma hayatında ciddi bir adaletsizlik ve eşitsizlik yaratacak”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nda yapılmak istenen düzenlemenin çalışma hayatında adaletsizlik ve eşitsizlik yaratacağını savundu.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, yapılması öngörülen değişikliğin, yabancı uyruklu işçilere sağlanan beslenme, konaklama ve yaşam desteğinin, yazılı akit yapılması şartıyla asgari ücretten yüzde 40’a kadar mahsup edilmesine olanak tanındığına dikkat çekti.

Çalışma yaşamının temel ilkesinin “eşit işe eşit ücret” ve çalışanlar arasında ayrımcılığın önlenmesi olduğunu kaydeden Bengihan, söz konusu düzenlemenin aynı iş yerinde çalışan yerli ve yabancı emekçiler arasında ücret ile haklar bakımından dengesizlik yaratacağı görüşünü dile getirdi.

Bengihan, işverenlerin maliyet avantajı elde etmek amacıyla daha düşük ücretli iş gücüne yönelmesinin, yerli çalışanların istihdam olanaklarını azaltabileceğini ve çalışma hayatında haksız rekabet ortamı yaratabileceğini savundu; düzenlemeye ilişkin şu soruları yöneltti:

“Çalışanların ücretlerinden yapılacak bu kesintiler karşılığında gerçekten yeterli ve insan onuruna yakışır beslenme ve konaklama hizmeti sağlanacak mıdır? Sağlanacak konaklama ve yaşam koşullarının asgari standartları kim tarafından belirlenecek ve kim tarafından denetlenecektir? İşverenlerin sağlayacağı hizmetlerin yeterli olup olmadığını hangi mekanizmalar kontrol edecektir? Çalışanların sosyal güvenlik yatırımları ve diğer yasal hakları kesinti yapılmış ücret üzerinden mi yoksa gerçek asgari ücret üzerinden mi hesaplanacaktır?”

- “Emeğin dili, dini ve ırkı yoktur. Yerli ve yabancı çalışanlar eşit haklara sahip olması gerekir”

Asgari ücretten yüzde 40’a kadar yapılacak kesintinin emekçinin eline geçen nakit ücreti azaltacağını kaydeden Bengihan, bu durumun çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştıracağını, onları ekonomik olarak işverene daha bağımlı hale getireceğini ve çalışma hayatında yeni bir yoksulluk ile güvencesizlik alanı yaratacağını savundu.

Emeğin dili, dini ve ırkı olmadığını vurgulayan Bengihan, yerli veya yabancı tüm çalışanların eşit haklara, adil ücretlere ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini belirtti. Bengihan, çalışma hayatında ayrımcılığa ve emeğin değersizleştirilmesine neden olacak her türlü uygulamanın karşısında olduklarını kaydetti.