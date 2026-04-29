Girne’de dün “vahim zarar, polisi darp ve görevinden men ile sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü zanlı A.S.(E-45), sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Söz konusu şahıs, kendisine müdahale edilip tutuklandığı ve polis aracıyla polis merkezine sevk edildiği esnada, görevli polis memurlarını darp edip görevlerinden men etti, bir polis memurunun da sağ elindeki parmağın kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.