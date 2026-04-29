Alayköy Sanayi Sitesi’nde camiye girerek bağış kutusundan para çalan ve ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 46 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayda camiye giriş yapan kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar, bağış kutusunu kırıp hasara uğrattı ardından içerisindeki yaklaşık 5 bin TL nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.S.(E) tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.