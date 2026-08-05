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İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan G.A. ile A.D. mahkemeye çıkarıldı.

Evde Yapılan Aramada Çok Sayıda Hap Bulundu

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erdem Han mahkemeye olguları aktardı. Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen G.A.’nın yapılan üst araması sonucunda pantolonunun cebinde 7 adet Lyrica 300 mg hap bulunduğunu söyledi. Polis, akabinde zanlının evinde arama yapıldığını, evde tespit edilen A.D.’ye ait sırt çantasında 70 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu kaydetti. Polis, G.A.’ya ait odada yapılan aramada komodin çekmecesi içerisinde 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

2 Gün Süreyle Tutuklu Kalacaklar

Polis, mesele ile ilgili olarak emare olarak zapt edilen hapların İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden izinli alınıp alınmadığının soruşturulacağını, aynı zamanda uzmanlar tarafından incelenmesi ve raporlanması için fotoğraf, parmak izi ve diğer incelemelere gönderileceğini, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süreyle ek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.