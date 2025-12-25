Mesarya Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamusal alanlarda çam kese böceğine karşı ilaçlama çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu çerçevede belediye ekipleri tarafından kamuya açık alanlarda bulunan 2 bin 220 çam ağacının ilaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çam kese böceğinin özellikle tırtıl evresinde insan sağlığı açısından alerjik reaksiyonlara ve deri tahrişlerine neden olabildiği, aynı zamanda çam ağaçlarına ciddi zararlar verdiği belirtildi.

İlaçlama çalışmalarının; okullar, parklar, piknik alanları, mezarlıklar, köy meydanları ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda yapıldığı ifade edilen açıklamada, uygulamaların özellikle çocuklar ve hassas grupların güvenliği gözetilerek, çevreye duyarlı yöntemlerle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Belediye açıklamasında ayrıca, toplum sağlığını tehdit eden zararlılara karşı mücadelenin belirlenen programlar doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.