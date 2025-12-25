Her Daim Doğa Dostları Grubu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı’nda yeniden kullanılabilir çanta dağıttı.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ imzasıyla yapılan açıklamada, etkinliğinin amacının, “plastik poşetlerin kullanımını sonlandırmak ve çevreyi korumak” olduğunu kaydedildi.

Etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun da katılarak, destek verdiği kaydedilen açıklamada, “Umarız ve dileriz ki yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastikleri yaşamımızdan tamamen çıkarır ve doğa dostu bir yaşama başlarız” denildi.