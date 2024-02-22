Yapılan çeşitli spekülasyonların aydınlatılması bakımından yazılı olarak sorduğumuz sorulara cevap alamadığımız Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığını şeffaflığa ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz.
Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki soruları cevaplamasını bekliyoruz .
1-Girne - Alsancak anayolunun 1-Birinci etap , ikinci etap ve üçüncü etapları hangi tarihlerde hangi yöntemlerle yapıldı ?
2- Her üç etabın da ayrı ayrı keşif bedellerinin miktarları ne kadardır ?
3- Her üç etap da ayrı olarak ihale bedeli ne kadar miktarla sonuçlandı ?
4- Her üç etap da ayrı ayrı kaç paraya bitirildi ?
5- Her üç etap da ayrı ayrı kaç kilometredir ?
6- Bu 3 etaptaki ihaleleri hangi şirketler alıp yaptı ?
7- Özellikle üçüncü etap için AÇIK İHALE YÖNTEMİ uygulandı mı ?