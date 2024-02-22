Meclis komitesinde Konut Edindirme ve Polis Örgütü yasa tasarıları ele alındı Meclis komitesinde Konut Edindirme ve Polis Örgütü yasa tasarıları ele alındı

Yapılan çeşitli spekülasyonların aydınlatılması bakımından yazılı olarak sorduğumuz sorulara cevap alamadığımız Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığını şeffaflığa ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz.

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Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki soruları cevaplamasını bekliyoruz .

1-Girne - Alsancak anayolunun 1-Birinci etap , ikinci etap ve üçüncü etapları hangi tarihlerde hangi yöntemlerle yapıldı ?

2- Her üç etabın da ayrı ayrı keşif bedellerinin miktarları ne kadardır ?

3- Her üç etap da ayrı olarak ihale bedeli ne kadar miktarla sonuçlandı ?

4- Her üç etap da ayrı ayrı kaç paraya bitirildi ?

5- Her üç etap da ayrı ayrı kaç kilometredir ?

6- Bu 3 etaptaki ihaleleri hangi şirketler alıp yaptı ?

7- Özellikle üçüncü etap için AÇIK İHALE YÖNTEMİ uygulandı mı ?