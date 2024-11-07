Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKUNSEM), Merkezi Cezaevi’nde düzenlediği eğitim seminer programını başarıyla tamamlayanlara sertifika verdi.

Üniversite'den verilen bilgiye göre, sertifikalar, İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Azmiye Yınal, AKUNSEM Müdürü Öğr. Gör. Bengü Kayıarslan ve Merkez Cezaevi Müdürü Sayın Fatih Erdoğan tarafından verdi.

Program, cezaevi personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla AKÜN ve KKTC Merkezi Cezaevi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.