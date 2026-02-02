KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli takım sporcuları Mehmet Ali Deniz, Serpil Özkan ve Esat Yücel Türkiye de düzenlenen Powerlifting Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılarak KKTC’yi başarıyla temsil etti.

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nda Mehmet Ali Deniz 105 kg siklette Squat 305 kg, Bench 175 kg ve Deatlift 285 kg ile Türkiye şampiyonu oldu.

Serpil Özkan 76 kg siklette Squat 165 kg, Bench 82,5 kg, Deatlift 175 kg ile Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Esat Yücel ise 83 kg siklette, Squat 165 kg, Bench 115 kg ve Deatlift 185 kg ile Türkiye ikincisi oldu.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Türkiye Şampiyonasında KKTC’yi en iyi şekilde temsil eden Milli takım sporcularını tebrik etti.