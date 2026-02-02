KKTC’de son bir haftada meydana gelen 8 yangında, toplam 487 bin TL'lik zarar oluştu. Bu sürede, 20 de özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiyeden yayımlanan raporda yangınların sebepleri; akaryakıt sızıntısı, ısınma, elektrik kaynaklı kısa devre, temizlik maksatlı yakma, kişi/ler yakma ve çakmak ile oynayan çocuğun yangına sebebiyet vermesi olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, doğal afet olayları, can kurtarma, özel görev, yangın eğitimi, tırmanış sırasında düşen ve ayağına depo düşen şahısların kurtarılması, apartman boşluğu ile aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.