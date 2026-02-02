Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, bugün gerçekleşen Meclis oturumunda yaptığı açıklamada ülkenin yakıcı sorunlarını açık şekilde ortaya koyduklarını belirterek, halkın birikmiş beklentilerini Meclis kürsüsüne taşıdıklarını söyledi.

Akansoy, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasına atıfta bulunarak hükümetin halka hizmet edecek siyasal ve yönetsel kapasiteyi “çoktan yitirdiğini” vurguladığını aktardı. Ülkenin içine sürüklendiği çürüme ve yönetim krizinin artık inkâr edilemez boyutta olduğunu ifade eden Akansoy, devam eden yolsuzluk soruşturmalarının da bu durumun açık göstergesi olduğunu söyledi.

“26 NİSAN’DA ERKEN GENEL SEÇİME GİDİLMELİDİR”

Akansoy, toplumun uzun süredir güçlü biçimde dile getirdiği erken seçim talebinin artık ortak bir iradeye dönüştüğünü kaydederek, “Halkın önünü açalım, kararı halka bırakalım” çağrısını yineledi.

Çalışanlardan esnafa, özel sektör emekçilerinden hayvancılara ve tarımcılara kadar toplumun geniş kesimlerinin infial içinde olduğunu söyleyen Akansoy, hiçbir sektörün mevcut gidişatı kabul edilebilir bulmadığını vurguladı.

Eylemlerin ve toplumsal tepkilerin her geçen gün arttığını hatırlatan Akansoy, “Her şey yolunda diyen kimse yoktur. Bu tablo, hükümetin halktan ne kadar koptuğunun en somut göstergesidir” dedi.

Toplumun talebinin çok net olduğunu söyleyen Akansoy, halkın öngörülü, planlı, programlı, dürüst ve temiz bir yönetim istediğini belirtti. Bu talebin ne marjinal ne de geçici olduğunu ifade eden Akansoy, değişim beklentisinin muhalefetin değil, “tüm toplumun ortak talebi” olduğunu söyledi.

Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yetkililerinin de çeşitli vesilelerle erken seçimin gerekliliğini dile getirdiğini; hatta Ulusal Birlik Partisi içinde dahi bu gerçeği gören siyasetçilerin bulunduğunu belirtti.

“HALKIN İRADESİ ERTELENEMEZ”

Başbakan Ünal Üstel’in halkın erken seçim talebini yok saydığını söyleyen Akansoy, “Ben yaparım olur anlayışıyla süreci kontrol edebileceğini düşünmektedir, oysa böyle bir siyasal gerçeklik yoktur. Karar verici halktır” dedi. Halkın iradesinin ertelenemeyeceğini, bastırılamayacağını ve görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Akansoy, UBP’nin Yargı Referandumu için Meclis’te gerekli çoğunluğu tek başına sağlayamayacağını bilmesi gerektiğini belirterek, “Yargı ile ilgili konular çok dikkatli ve sorumlu bir şekilde konuşulmalıdır” dedi.

“ÖZTÜRKLER GÖREVDEN ÇEKİLMELİDİR”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akansoy, devam eden soruşturma tamamlanana kadar Öztürkler’in görevinden geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun kamu vicdanının ve siyasi ahlakın gereği olduğunu söyledi.

Açıklamasında gerilim değil sağduyu ve diyalog çağrısı yapan Akansoy, hükümetin halkın beklentilerini görmezden geldiğini ve bu durumda muhalefetin sorumluluğunun “demokratik meşruiyeti savunmak” olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

“Halkın talep ettiği değişim yönünde gerekli siyasal tavrı kararlılıkla ortaya koyacağız.”