Medya Etik Kurulu, Özgür Gazete'yi, gazetecilik etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uyardı ve internet ortamında paylaşılan haberlerin altına yapılan küfür ve linç içerikli yorumların silinmesi için çağrı yaptı.

Medya Etik Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurulun yaptığı rutin medya taramalarında, Özgür Gazete’nin bugün yayınlanan manşet haberinde, evrensel gazetecilik etik kurallarının açık şekilde ihlal edildiği tespitiyle, gazeteye oy birliği ile uyarı yapma kararı aldığı belirtildi.

Özgür Gazetenin bugünkü baskısında, “Hadsiz Eşkiya’dan Açık Tehdit” üst başlığı ile geçen akşam bulunduğu havalimanı karakolundan cep telefonuyla video çekip, sosyal medyada yayınlayarak “yarım saate beni çıkarmazsanız havalimanını ateşe veririm” diyen bir şahısla ilgili haberin, habercilik dilinden uzak “Bu adamı tutuklayın” manşetiyle yayınladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yaşanan olay, haber değeri yüksek ve sıradan bir insanın tepkisine kolaylıkla sebep olabilecek bir haber konusu olsa da gazetecinin temel sorumluluklarından biri objektifliktir. Bunun yanında, nefret ve linç kültürünün yayılmasına neden olabilecek yayınlar yapmama konusunda da sorumluluk taşımaktadır. Gazeteci yargıç değildir. Demokrasinin işlediği hukuk devletlerinde, tutukluluk kararı yargıya aittir. Dolayısıyla üstün kamu yararı açısından haber değeri taşıyan konuyu haber yapmak, zaten kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde ilgili mercileri kamuoyu önünde de göreve davet etmek anlamına gelmektedir.

Ancak bu dilde yapılan bir haber, kamu yararına ek bir değer katmadığı gibi, haberin altına yapılan yorumlara ve küfürlere de bakıldığında, linç ve nefret kültürünü körükleyici bir etki yaratmaktadır.

Bu değerlendirmeden hareketle, Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek İlkelerinin, ‘şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapılmamalıdır’ diyen 15.maddesi; ‘Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır’ diyen 21. maddesi, ilk 3 maddeyi oluşturan 'Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır. Gazeteci, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmamalıdır. Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayrılmalıdır' diyen ilkelerin açıkça ihlal edildiği tespitiyle, Özgür Gazeteyi oy birliği ile uyarma ve internet ortamında paylaşılan haberlerin altına yapılan küfür ve linç içerikli yorumların da silinmesi için çağrı yapma kararı almıştır.”