Medya Etik Kurulu, çeşitli medya organlarını, mahkemeye çıkarılan 5 Kıbrıslı Rum’a yönelik kullanılan “casusluk” ifadesi konusunda uyardı.

Medya Etik Kurulu, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmaların; “muhaceret işlemsiz güneyden kuzeye geçiş, rahatsızlık ve mülke tecavüz” gibi iddialara dayandığına işaret ederek, bazı medya kuruluşlarının “casus” ifadesine başvurmasının, gazetecilik meslek ilkeleri ve hukuki sorumluluklarla çeliştiğine vurgu yaptı.

Medya Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat’ın Kurul’a ilettiği şikayet üzerine yapılan incelemede, çeşitli medya organlarında KKTC’de tutuklanan beş Kıbrıslı Rum’a ilişkin haberlerde ‘casus’ ifadesinin sıkça kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eldeki bilgiler ve mahkeme salonundan aktarılan haberler, ilgili kişilere yönelik ‘casusluk’ suçlamasının adli süreçte yer almadığını açıkça ortaya koymaktadır. Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmalar; muhaceret işlemsiz güneyden kuzeye geçiş, rahatsızlık ve mülke tecavüz gibi iddialara dayanmaktadır. Hal böyleyken, bazı medya kuruluşlarının ‘casus’ ifadesine başvurması, gazetecilik meslek ilkeleri ve hukuki sorumluluklarla çelişmektedir. Bu tür bir tanımlama, nefret söylemini besleyen bir algı yaratmaktadır.

Medya organlarının haber dili oluştururken kültürel çeşitliliğe saygılı, ayrımcılığı dışlayan ve toplumlar arası anlayışı teşvik eden bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Özellikle bir topluluk ya da etnik kimliğe yönelik genel yargılar üretmek ve bireyleri ötekileştiren imgelerle sunmak gazetecilik etiğine aykırıdır.”