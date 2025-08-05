Halk Sanatları Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü ile Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Lefkoşa Gençlik Günleri başladı.

HASDER ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlikler, Uluslararası Gençlik Günü kapsamında Lefkoşa'da yapılıyor.

Gençlik Günleri, “Geleceği Kodlamak: Yapay Zeka ve Dijital Araçlarla Tanışıyoruz” başlıklı atölye programıyla başladı.

Etkinlikler, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de Lefkoşa’daki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bahçesinde düzenlenecek açık hava film gösterimi ve söyleşi ile devam edecek.

Gecede, yönetmenliğini Marios Piperides’in yaptığı ödüllü film “Smuggling Hendrix” gösterilecek.

Film, daha iyi bir yaşam umuduyla Kıbrıs’tan ayrılmak isteyen bir müzisyenin, köpeğinin Yeşil Hat’ı geçmesiyle değişen planlarını mizahi bir dille ele alıyor. Gösterimin ardından yapılacak söyleşide, film oyuncularından Oya Akın ile kent sosyoloğu Dr. Özlem Ünsal, bölünmüş şehirlerde büyümenin toplumsal boyutlarını izleyicilerle paylaşacak.

Tüm etkinlikler AB Bilgi Merkezi katkılarıyla ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.