Medya Etik Kurulu, Gıynık gazetesinde dün yayımlanan bir haber fotoğrafında, etik ihlallerin yer aldığını tespit ettiklerini ve buna yönelik oy birliğiyle kınama kararı aldıklarını açıkladı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, kurulun Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut tarafından yapılan şikâyet üzerine, Gıynık gazetesinin 16 Şubat tarihli manşetinde kullandığı fotoğrafla ilgili inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

İnceleme sonucunda, “Haberde kullanılan fotoğrafın orijinalinde, Özgür gazeteye ait mikrofonun üzerinde net bir şekilde görülen ‘Özgür gazete’ ibaresinin Gıynık gazetesi tarafından dijital olarak silindiğinin belirlendiği” kaydedilen Kurul açıklamasında, bu müdahalenin, basın etiği açısından “son derece ciddi bir sorun teşkil ettiği” ifade edildi.

“Bir medya kuruluşunun, başka bir medya organının adını bilinçli bir şekilde kapatması, basın rekabetinde etik dışı bir yöntemdir” denilen açıklamada, “Bir medya organının adını ve varlığını yok sayarak sansür uygulamak, gazeteciliğin etik kurallarına ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına açıkça aykırıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Medya Etik Kurulu’nun, inceleme sürecinde Gıynık gazetesine ulaşarak konuya ilişkin görüş bildirmesi için fırsat tanındığı belirtilen açıklamada, 24 saati aşkın bir sürede gazete tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmadığı ifade edildi.

Bu durumun, medya etiği gereği kamuoyuna hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmediğini gösterdiği belirtilen açıklamada, şeffaflık ilkesi gereği, bir medya kuruluşunun kendisine yöneltilen etik ihlallerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiği kaydedildi.

Medya Etik Kurulu, Gıynık gazetesine, benzeri etik ihlallerin tekrarını önlemek adına gazetecilik meslek ilkelerine uygun hareket etmeye ve sorumlu yayıncılık anlayışını benimseme çağrısında bulundu.