Evrim Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Pakistan uyruklu Akram Mır mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Mart 2026 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Gönyeli’de düzenlediği operasyonda zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 25 gram, evinde yapılan aramada 48 gramı satışa hazır 80 gram ve çalıştığı iş yerinde yapılan aramada ise ambarda 5 paket halinde 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada bir şahsın yönlendirmesiyle 12 Mart’ta bin 500 euro karşılığında 130 gram hintkeneviri aldığını, 9 gramını 8 bin 400 TL’ye sattığını tespit ettiklerini kaydetti. Polis, 5 Mart tarihinde de bin 500 euro vererek, yine 130 gram uyuşturucu aldığını, 6 gramını kendisine aldığını, geriye kalan kısmı Gönyeli’de birçok konuma bıraktığını açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu aldığı ve uyuşturucu sattığı şahısların arandığını, cep telefonunun inceleneceğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.