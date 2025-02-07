Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurul Avrupa Gazetesi'ni Yenidüzen Gazetesi internet sitesinde dün yayınlanan “Gündüz: İşin sonu UBP vekillerine dayanıyor” başlıklı haberini kaynak göstermeden yayınladığı için uyarma kararı aldı.

Açıklamada, “Yenidüzen Gazetesi, özel haber imzasıyla haberini yayınlamamış olsa da Medya Etik Kurulu, gazetecilik meslek ilkelerinin “Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak, doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir” diyen 17. maddesinin açıkça ihlal edildiği görüşüne vararak, Avrupa Gazetesi’ni uyarma kararı aldı.” denildi.

Kurul, ayrıca bazı internet sitelerinde yayınlanan, “İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle genel bir uyarı kararı aldığını da bildirdi.

Açıklamasında, gazetecilik meslek ilkelerinin “Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba göstermelidir” diyen 20. maddesinin açıkça ihlal edildiğine vurgu yapan Kurul, özellikle dijital ortamda hız kurbanı olarak, gelen bilginin doğrulatılmadan haber yapılmasının böylesi sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekti. Kurul meslektaşlarını, mesleki etik ilkeler konusunda daha hassas olmaya ve haberi en az 2, ideal olarak 3 farklı kaynaktan doğrulattırma ilkesini hatırlamaya çağırdı.