Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 7 milyar 11 milyon 973 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

Genel kurul bugünkü toplantısına onaya sunuşlarla başladı. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Genel Tarım Sigortası Fonu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Toprak Ürünleri Kurumu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin ivedilik tezkereleri oy çokluğuyla onaylanmasının ardından bütçe görüşmelerine geçildi.

-Şahiner

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, üretim sektörlerinin içerisinde bulunduğu durumu “acı” olarak nitelendirdi.

Bakanlığın yıllardır tarım için bir milimetre yol almadığını savunan Şahiner, “Üreticinin en yalnız günlerini geçirdiğini, ülkenin de yerli üretim anlamında kıtlığa sürüklendiğini” kaydetti. Şahiner, üreticilerin sektörden uzaklaşmak istediğini dile getirdi.

Narenciyede verim açısından geçen yılın altın bir yıl olmasına rağmen yönetim zafiyetinden dolayı üreticinin zarara uğradığını belirten Şahiner, narenciye üreticisinin borç batağına sürüklendiğini ifade etti. Şahiner, Cypfruvex’in hala fiyat açıklamadığına işaret ederek, “Narenciye konusunda ateş bu akşam yanmazsa, yarın akşam yanacak” dedi.

Ürünlerin ihracatı için bitki sağlığı sertifikasının şart olduğunu belirten Şahiner, narenciyede deniz yolu nakliyesinin avantajına değinerek, "Bu yıl soğuk hava depolarıyla ilgili düzenleme olacak mı?” sorusunu sordu.

Sulu tarım yapan üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çeken Şahiner, korunması gereken yeraltı su akiferlerinin güçlenmesi için bir tek kuruş ayrılmadığını belirtti.

Türkiye’den gelen suyun 55 milyon metreküp bandında olduğunu dile getiren Şahiner, 2025 yılı içerisinde 45 milyon metreküplük bir su tüketimi olursa geriye 10 milyon metreküp su kalacağından tarımsal kullanım için Mesarya’ya verilecek su kalmayacağını anlattı.

Üretim maliyetleri, nakliye ve navlun bedellerinin düşürülmesinin yanı sıra tarımda verimliliği artıracak yatırımların önünün açılması gerektiğini belirten Şahiner, “Üretici mutlaka korunmalıdır” dedi.

Şahiner'in Hal Yasası’nda yer alan peşin satışın sulandırılmaya çalışıldığı ve bu konuda bir tüzük hazırlandığını söylemesi üzerine, yerinden söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümette böyle bir çalışma olmadığını ve mevcut düzenlemeleri iki yıl önce birlikte yaptıklarını söyledi.

“Sertifikalı ilaç satışı zorunlu olmalıdır” diyerek, insan sağlığı ve gıda güvenliğinin önemini vurgulayan Şahiner, belli başlı dönemlerde gıda analizi yapılamadığını ifade etti. Şahiner, kapasitenin artırılmasını şart olduğunu belirtti.

Şahiner’in üretici desteklerine yönelik eleştirisi üzerine yeniden yerinden söz alan Çavuş, verilen desteklerin yerinde olduğunu kaydederek, girdi maliyetleri ve faiz desteğine dikkati çekti.

Salahi Şahiner, Maliye’nin Tarım Bakanlığı’na ayırdığı bütçe ile bankalardan aldığı borçların faizini karşılaştırarak, eleştirdi.

Orman varlığının korunması gerektiğini vurgulayan Şahiner, orman yolları konusuna da değindi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, yerinden söz alarak, 2024 yılı içerisinde ülkedeki orman yollarının tamamının genişletildiğini söyledi. Çavuş, “250 km ekstra yol yapıldı. Karpaz bölgesinde açılmayan yolları açtık. Altı metreye varan orman yolları oluşturuldu. Eksik de varsa yapılır” dedi.

Hayvancıların haklarının yenildiğini savunan Şahiner, hayvanların iki yıldır aç olduğunu söyledi. Şahiner, hayvancılık sektörünün şap hastalığından kurtarılması gerektiğini kaydederek, “Virüs, bağışıklık düştüğünde çok daha kolay bulaşır. Hastalığın yayılmasına neden olan hayvanların açlığıdır” dedi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun ihalesiz alımlarının Maliye tarafından desteklendiğini öne süren Salahi Şahiner, “Bunun nedenini anlamıyoruz. Herhalde Sayıştay Raporu çıktığı zaman anlayacağız” diye konuştu.

Ülkedeki yerli ürünlerin tüketilmesindeki eksiklikten de bahseden Şahiner, sertifikalı tohum için hangi şirketlere kaç para ödendiği sorusunu sordu. Şahiner ayrıca, “Kimyevi gübre ve ilaç satan bir şirkette ülkeye sokulması yasak olan bir ilaç bulundu mu ve buradaki soruşturma sulandırıldı mı?” sorusunu da yöneltti.