Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’nde gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeniyle Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki yolun (kuzey–güney hattı) belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu güzergâh, bu akşam saat 21.00 ile yarın sabah 05.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Bu süre zarfında sürücüler, alternatif yolları kullanabilecek.

Girne Belediyesi, çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.