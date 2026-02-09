Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama gündemiyle toplandı.
Bir-Sen, Meclis’te hayat pahalılığı ile ilgili kurulması öngörülen komitenin ne aşamada olduğunu sordu
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.30 sıralarında toplanan Genel Kurul’un gündeminde Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesi’nin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yayla Sulama İşletmelerine Ait Su Motorları ve Kuyuları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” bulunuyor.