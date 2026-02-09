Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, KKTC’deki sağlık sistemini eleştirerek, halkın ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

“Hastanelerin ticarethaneye çevrilmesini kabul etmiyoruz.” diyen İzcan, tarafları kavga etmeyi bırakıp bir araya gelerek, halkın sağlık sorunlarını çözmeye çağırdı.

İzzet İzcan yazılı açıklamasında, toplumun büyük bölümünün anayasal hakkı olan sağlık hizmetlerini özelden para ödeyerek almaya mecbur kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kamu doktorlarının mesaiye tam uyumunun yasa gereği olduğunu dile getiren İzcan, bunun her yönüyle denetlenmesinin de yönetimin görevi olduğunu ifade etti.

Hastanelerde yaşanan sıkıntılara değinen İzcan, hastanelerde araç gereç eksikliği, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik talepleri ve diğer konuların bakanlık ile sendika yönetimleri arasında görüşülerek çözülmesini talep etti.

İzcan, ayrıcalıklı meslek grupları yaratılmasına karşı olduklarını ve tam gün mesai uygulamasını desteklediklerini belirterek, mali talepleri olmadığını ifade edenlerin özel kliniklerde uzun süre çalışmasının ise ciddi bir çelişki oluşturduğunu kaydetti.