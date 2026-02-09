Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (Bir-Sen), hayat pahalılığı ile ilgili Meclis’te kurulması öngörülen komitenin ne aşamada olduğunu sordu ve düzenleme yapılmaması halinde maaşlar arasındaki ucurumun daha da açılacağı uyarısında bulundu.

Bir-Sen, yazılı açıklamasında hayat pahalılığının kamu maaşlarına mevcut şekilde yansıması durumunda, kamu çalışanları arasındaki gelir farklarının artacağını ve baremler arasındaki uçurumun da daha da büyüyeceğini kaydetti.

Bir-sen, bu konudaki mağduriyetlerin telafisinin de ilerleyen dönemlerde çok daha güç hale geleceğine dikkat çekerek, hayat pahalılığı sisteminin daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla komitenin bir an önce oluşturulması ve çalışmaya başlamasını istedi.