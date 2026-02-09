Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, kamu sağlık sisteminde 7/24 görev yapan hekimlerin, tam mesaiye karşı olmadığını ancak bunun için hakları, maaş ve özlük haklarının güvence altında olmasının şart olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) yanında olduğunu belirterek, sağlıkta; “adaletsizliğe, popülizme ve liyakatsiz uygulamalara sessiz kalamadıklarını” vurguladı.

“Biz hakkımızı savunurken, halkın hakkını da savunuyoruz” diyen birlik, şöyle devam etti:

“Başta pandemi dönemi olmak üzere, kamu sağlık sistemi hekimlerin öncülüğünde ciddi bir sınavdan geçti ve alnının akıyla bu sınavdan çıktı. Bu başarı, sadece biz hekimlerin değil, halkımızın bize duyduğu güvenin de bir göstergesidir.

Son günlerde gündeme getirilen ‘tam mesai’ uygulaması ise gerçek sorunları gizleyen, günü kurtarmaya yönelik bir hamledir. Biz zaten halkın sağlığı için tam zamanlı çalışıyoruz. Ancak haklarımız ve çalışma koşullarımız güvence altına alınmadan, sadece mesai saatleri üzerinden çözüm üretmek kabul edilemez.

Bu noktada, biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın yanındayız. Çünkü onların mücadelesi, sadece hekimlerin değil, halkın nitelikli, güvenli ve eşit sağlık hizmeti alabilmesi içindir. Taleplerimiz kişisel bir çıkar talebi değil; halkın kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasının güvencesidir.”

KTTB, hekimlerin hakları ve halk sağlığının, adalet, liyakat ve bilimle korunduğuna vurgu yaparak, Girne ve Güzelyurt hastanelerini tamamlayamayan, ameliyathane ve yatak kapasitesini arttıramayan, sistemi düzgün planlamayanların, suçu sağlık çalışanlarına yıkmaya çalıştığını savundu.

“Biz, emeğimizin hakkını korurken, halkın sağlığını da koruyoruz” diyen birlik, şunları kaydetti:

“Ayrıca liyakatsiz uygulamalara ve unutturulmaya çalışılan sınavsız uzmanlık eğitimine karşı duruşumuzda da kararlıyız. Sağlıkta adalet, bilim ve liyakat olmazsa, ne halk sağlığı güvence altına alınabilir, ne de mesleğimizin itibarı korunabilir. Biz bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz ve mücadelemizi her alanda devam edeceğiz.

Bugün burada bir araya gelerek, sadece haklarımızı değil, halkın geleceğini de savunuyoruz. Bu mücadele sürecek; adalet, eşitlik ve liyakat sağlanmadan hiçbir geri adımı kabul etmeyeceğiz. Biz mesleğimiz için, halkımız için, kamusal sağlık sistemi için buradayız ve bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”