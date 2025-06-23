47. Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam sona erdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-22 Haziran tarihleri arasında yapılan festivalin finalini Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Tuğçe Kandemir yaptı. Tuğçe Kandemir konseri Amfi Tiyatroda yer aldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konser öncesi yaptığı konuşmada, 47. Güzelyurt Portakal Festivaline katkı koyan Belediye Meclis üyelerine, sponsorlara, Final Organizasyona, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerine, derneklere, okullara ve özveri ile çalışan personeline teşekkür etti. Özçınar belediye meclisi üyelerinden aldığı güç ile kültür-sanat organizasyonları ve birçok projenin hayata geçtiğine vurgu yaparak, yarım asırlık bir festivali daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.