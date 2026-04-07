CTP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti

Meclis Genel Kurul’u toplandı.

Genel Kurul’da söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranına göre yeni maaş skalasının belirleneceğini ifade ederek, bu artışın net yüzde 50’sinin ödeneceğini açıkladı. Kalan yüzde 50’lik net kısmın ise Ocak ayında ödenmek üzere emanete alınacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve sendikalara da çağrıda bulunan Berova, uzlaşı zemininde buluşulması yönünde bir teklif sunduklarını dile getirdi. Hayat pahalılığı konusunda mutlak bir mutabakata varılması halinde, yasa gücünde kararnameyi geri çekmeye hazır olduklarını ifade etti.

Berova’nın ardından söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise, şuan içinde bulunulan durumda mutabakat sağlanmasının imkansız olduğunu belirterek, mutabakat için yerine getirilmesi gereken 3 adım olduğunu vurguladı.

Bu adımların ilkinin polisi meclis önünden çekerek eylemcilerle polisin karşı karşıya gelmesini engellemek olduğunu belirten İncirli, ikinci adımın kararnameyi iptal etmek ve üçüncü adımın da bugün görüşülmesi planlanan tasarıların geri çekilerek komitede tüm tarafların görüşlerini paylaşacağı bir ortamda yeniden değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

İncirli’nin ardından kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel konuşmasına başlarken CTP milletvekilleri “dışarda polis eylemcilere birber gazı sıkarken”, vatandaşlar dayak yerken, kendilerinin burada oturup Üstel’i dinleyemeyeceğini söyleyerek Genel Kurul salonunu terk etti.

Genel Kurul oturumuna ara verildi.