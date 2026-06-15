PGM İtfaiye Müdürlüğü, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında temizlik amaçlı dahi olsa ateş yakmanın yasak olduğunu bildirdi.

İtfaiye, duman veya ateş belirtisi görenlerin 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmalarını istedi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler.” denilerek, alınması önerilen tedbirler sıralandı.

1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri temizlik amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili 'Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’ndaki' kurallara uymanız gerekmektedir. Anız yakmak sadece toprağa değil, çevreye de büyük zarar verir.” denildi.

Yol kenarları ve arazilere sigara atılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine de atılmaması istendi.

Açıklamada, “Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak yanıcı maddeler ve kuru otlar temizlenmeli, yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.” denildi.

-“Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanın”

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tava veya fritöz alev alırsa ilk olarak ocağın altının kapatılması gerektiğinin bildirildiği açıklamada, ardından varsa yangın söndürme cihazı ile müdahale edilmesi; yoksa tavanın üzerinin ıslak bezle örtülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, bu tür yangınlara su ile müdahele edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İş yerleri, bina ve konutlarımızda bulunan bacaların yangın riskine karşı (otel ve restoran bacaları 3 ayda, şömine, fabrika ve evlerin bacalarının ise senede 2 kez) temizlenmesi gerekmektedir.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, elektrik tellerinin alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Motorlu araç, işyeri ve konutlarımızda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.”

Açıklamada, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.