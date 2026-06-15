İtfaiye Müdürlüğü, 8-14 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 31 yangın ve 28 özel servis olayı meydana geldiğini açıkladı.

Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınlarda 3 milyon 523 bin 660 TL’lik zarar meydana geldi.

Rapora göre; yangınların 9'u elektrik kaynaklı kısa devre, 8’i tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, 4’ü elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, 1’i yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, 1’i kişi/ler tarafından yakma, 1’i baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi, 1’i yemek yağının ısınıp alevlenmesi, 1’i cam kırıklarının mercek görevi görüp kuru otları tutuşturması, 1’i faal durumdaki beylerin ısınıp ekinleri tutuşturmasından kaynaklandı. 4 yangın sebebi araştırılıyor.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde itfaiyenin 28 özel servis olayında da yer aldığı kaydedildi.

Özel servis olayları ise şöyle sıralandı:

“Can kurtarma, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, tatbikat, özel görev ve doğal afet.”