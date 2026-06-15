Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyi’nin (ETAK) 38. Dönem Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin endüstriyel tasarım bölüm başkanları ile meslek kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantı, perşembe günü ARUCAD Kampüsü’nde yapıldı.

Endüstriyel tasarım eğitiminin güncel durumu, geleceği ve mesleğin gelişimine yönelik konuların ele alındığı toplantı; açılış konuşmaları, akademik oturumlar, kampüs ve atölye ziyaretleriyle gün boyu sürdü. Toplantıda eğitim programları, akreditasyon süreçleri, mesleki yapılanmalar, müfredat değişiklikleri gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Vehbi: “Akademik ağımızı güçlendiriyoruz”

Toplantının açılışında konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna ve disiplinlerarası eğitim anlayışına dikkat çekti.

ARUCAD’ın bölgedeki tek sanat ve tasarım üniversitesi olduğunu belirten Vehbi, üniversitenin sekiz yıllık geçmişine rağmen akreditasyon, kalite ve araştırma alanlarında önemli mesafe kat ettiğini söyledi.

Vehbi, dünyanın farklı bölgelerinden öğrenci, akademisyen ve sanatçıları bir araya getirdiklerini belirterek, uluslararası üniversitelerle yürütülen iş birlikleriyle akademik ağlarını güçlendirdiklerini kaydetti. Vehbi, katılımcıları Endüstriyel Tasarım Bölümü özelinde geliştirilebilecek ortak projeler ve akademik iş birlikleri için ARUCAD ile çalışmaya davet etti.

- Toker: “Kurumlar arası dayanışma önemli”

ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Toker de ETAK’ın 38. dönem toplantısına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KKTC’de endüstriyel tasarım alanında lisans düzeyinde eğitim veren tek bölümün ARUCAD bünyesinde bulunduğunu belirten Toker, bu durumun toplantıyı kendileri açısından daha anlamlı kıldığını söyledi.

Toker, endüstriyel tasarım eğitiminin mevcut durumunu değerlendirmek, ortak sorunları tartışmak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek bakımından kurumlar arası dayanışmanın önem taşıdığını kaydetti. Toker, toplantının yeni iş birliklerine, ortak projelere ve verimli akademik tartışmalara zemin hazırlamasını beklediklerini ifade etti.

- Saltık: “Ortak yaklaşımlar geliştirmek için bir araya geldik”

ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Saltık ise toplantının endüstriyel tasarım eğitiminin güncel meselelerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek açısından önemli fırsat sunduğunu söyledi.

Saltık, gün boyunca eğitim süreleri, akreditasyon çalışmaları, mesleki yapılanmalar, öğrenci ağları ve müfredat değişiklikleri gibi başlıkların ele alınacağını belirtti. Saltık, “Bugün burada yalnızca bir toplantı yapmak için değil; endüstriyel tasarım eğitiminin güncel meselelerini birlikte değerlendirmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve geleceğe yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek için bir araya geldik.” dedi.

- Akreditasyon, mesleki yapılanma ve müfredat ele alındı

Toplantının ilk oturumunda ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölümü tanıtıldı. Prof. Dr. Çiğdem Kaya tarafından 37. ETAK Toplantısı’na ilişkin değerlendirme paylaşıldı.

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan da “Endüstriyel Tasarımcıların Eğitimi ve İstihdamına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapora ilişkin görüş ve önerileri sundu. Oturumda ayrıca Endüstriyel Tasarımcılar Odası kurulmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

İkinci oturumda endüstriyel tasarım programlarının akreditasyon süreçleri ve geleceğe yönelik öneriler ele alındı. ETMK Öğrenci Topluluğu ve ETMK Profesyonel Ağı’na ilişkin çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.

Günün son oturumunda ise endüstriyel tasarım eğitiminin geleceğine yönelik başlıklar görüşüldü. Dört yıllık program süre değişikliğine yönelik önerilen müfredat, akademik takvimin kısaltılmasına uyum süreçleri ve iki yıllık endüstriyel tasarım programlarının mevcut durumu değerlendirildi.

Program kapsamında düzenlenen kampüs ve atölye turunda katılımcılar, ARUCAD’ın uygulamalı eğitim altyapısı ve üretim alanları hakkında bilgi aldı. Kapanış bölümünde katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilirken, bir sonraki ETAK toplantısının ev sahibi kurumuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.