Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis’te yaptığı konuşmada hükümetin önemli bir açılım gerçekleştirdiğini belirterek , hayat pahalılığına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Berova, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranına göre yeni maaş skalasının belirleneceğini ifade ederek, bu artışın net yüzde 50’sinin ödeneceğini açıkladı. Kalan yüzde 50’lik net kısmın ise Ocak ayında ödenmek üzere emanete alınacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve sendikalara da çağrıda bulunan Berova, uzlaşı zemininde buluşulması yönünde bir teklif sunduklarını dile getirdi. Hayat pahalılığı konusunda mutlak bir mutabakata varılması halinde, yasa gücünde kararnameyi geri çekmeye hazır olduklarını ifade etti.