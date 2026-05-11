Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.

Genel Kurul’un bugünkü toplantısında, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin Öneriye İlişkin Raporu görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edildi.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin Öneriye İlişkin Raporu görüşülerek, ikinci görüşmesi sona erdi. Önerinin, ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşimde yapılacak.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edildi.