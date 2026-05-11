Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir), ithal et konusuna çözüm bulunarak, piyasaya uygun fiyatlı kaliteli et getirilmesi veya Güney Kıbrıs'tan et alımının serbest bırakılmasını talep etti.

Res-Bir'den yapılan yazılı açıklamada, piyasadaki krizin her geçen gün büyüdüğü savunularak, hayvancı, kasap, sendika ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında uzun süredir tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

Halk ile esnafın bundan etkilendiği ifade edilen açıklamada, süreç içinde ithal ete karşı eylemlerin yapıldığı da anımsatıldı.

"Kooperatif kurulacağı ve ucuz, kaliteli et geleceği” sözü verilmesine rağmen, ucuz etin gelmediği, sistemin kurulamadığı ve piyasaya çözüm üretilmediği belirtilen açıklamada, vatandaşın güneyden daha ucuz et aldığı savunuldu.

Açıklamada, esnafın ayakta kalabilmek için çare aradığı vurgulandı.