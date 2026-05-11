Lapta'daki evlerinden annesi ile çıkarken çocuk arabasının tekerlek kilitlerinin açılması sonucu arabanın içinde bulunan Deniz Ergalp (E-4 aylık), arabayla birlikte yaklaşık 1 metre yükseklikteki merdiven basamaklarından düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak müdahalesi yapılan Deniz Ergalp, çocuk servisi yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.