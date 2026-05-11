Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Yasası kapsamında oluşturulan İzin Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı’nı temsilen görev yapan Mehmet Ercilasun’un yerine Arkın Şansalan’ı atadı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, diğer üyelerde değişilik yapılmadı.

Kurul şu üyelerden oluşuyor:

"Kurul Başkanı Ahmet Aydın (Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı), Hande Güzoğlu (Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı), Arkın Şansalan (İçişleri Bakanlığı), Hüriye Kutup (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı), Kamil Ağcabay (Maliye Bakanlığı), Cem Kayabaşı (Polis Genel Müdürlüğü), Fahri Otçuoğlu (Kiralık Araç İşletmecileri Birliği), Murat Karalar (Birleşik Taksiciler Birliği) ve Fuat Topaloğlu (K.T. Çağdaş Kamu Araçları İşletmeciler KAR-İŞ Derneği)."