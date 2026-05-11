DW Türkçe Servisi’nin aktardığına göre, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

Welt gazetesinin haberine göre, ABD'li şirketlerle ortak üretime paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınması da gündemde.

Gazetenin AB ve NATO kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Avrupa'da savunma alanında açığa çıkan boşluğu doldurmak üzere Alman ve ABD'li silah şirketleri arasında ortak girişimler kurularak 2028'den itibaren Tomahawk füzelerinin Almanya'da üretimine başlanması planları üzerinde çalışılıyor.

-Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzeleri alınması planlanıyor

Welt'in haberine göre, Berlin bu planlara paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınmasını da değerlendiriyor. Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalararası balistik Yıldırımhan füzesiyle hipersonik Tayfun Blok-4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan daha geçen hafta ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığının AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve İstanbul'daki Saha 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda modeli sergilenen Yıldırımhan'ın menzilinin 6 bin kilometreye ulaşacağı duyurulmuştu. Füzenin sahadaki testlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uzun menzilli hipersonik Tayfun Blok-4 füzeleri de geçen yıl Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılmıştı. Roketsan tarafından geliştirilen balistik füzenin menzili ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen, menzilin bin 500 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor.

-Yunanistan ve Güney Kıbrıs engelini aşmak için iki finansman seçeneği

Welt'in haberine göre Berlin, henüz geliştirme aşamasında bulunan Yıldırımhan'ın teslimatının en erken 2028'den itibaren gerçekleşebileceğinden yola çıkıyor. Tayfun Blok-4 teslimatının ise birkaç yıl daha süreceği hesaplanıyor.

AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, alımların AB ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine karşı çıkacağına kesin gözle bakılıyor. Berlin bu nedenle iki seçenek üzerinde duruyor. İlki, satın alım anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması. İkincisi ise AB içinde Almanya öncülüğünde, Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük bir koalisyon oluşturulması. Ancak bu durumda da maliyetin önemli bir bölümünü Almanya'nın karşılayacağı belirtiliyor.

Türkiye'den silah alımı konusunda henüz nihai bir karar verilmediği belirtilmekle birlikte Welt'e konuşan diplomatik kaynaklar, bu konuda olası bir anlaşmanın Ankara'da Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceğini aktardı.