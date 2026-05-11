İncirli: Toplumun tüm kesimleriyle birlikte CTP iktidarının yol haritasını hazırladık

“Yeni bir hükümetle birlikte sosyal adalet sağlanıp kamusal hizmetler geliştirilebilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümetin mali politikalarını sert bir dille eleştirdi. Ancak yeni bir hükümet ile ülkenin önünün açılabileceğini ifade eden İncirli, CTP’nin bu sorumluluğa hazır olduğunu belirterek “Toplumun tüm kesimleriyle çok detaylı çalışmalar yaptık. Bu ülkenin bütün bilgisini süzerek CTP iktidarının yol haritasını hazırladık” şeklinde konuştu.

“Hükümetin gerekli adımları atacak siyasi iradesi yok”

Meclis kürsüsünden konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin tutarsız açıklamalarına tepki göstererek “Bu kadar tutarsızlığın ve belirsizliğin bedelini memleket ödüyor” dedi. 2026 yılını kamusal hizmet ve mali açıdan ‘felaketle geçen bir yıl’ olarak değerlendiren İncirli, mevcut hükümetin anlayışıyla devam edildiği sürece 2027 yılının da kaybedileceğini ifade etti. “Hükümetin gerekli adımları atacak siyasi iradesi yok. Mali gerçekleri göremiyorlar. Alınmayan her karar ve ertelemeler yapısal dönüşümü engelliyor” diyen İncirli, ülkesine değer veren herkesin, ülkeyi koruma sorumluluğu taşıması gerektiğini söyledi.

“Mali disiplinden yoksun bir politika söz konusu”

İncirli, 2026 yılı bütçesinde rakamların tutmadığını, bütçenin gerçekçi olmadığını ve gelir hedeflerinin saptığını ifade ederek “Borçlanma kontrolden çıktı. İçinden çıkılamaz bir borç sarmalı oluştu” dedi. Bu durumun 2027’yi de riske attığını belirten İncirli, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya seslenerek ‘borç ödeme planıyla ilgili’ açıklama yapması gerektiğini söyledi. İncirli, bütçe açığının da katlanarak büyüdüğünü ifade ederek “Mali disiplinden yoksun bir politika söz konusu. Gelir -gider dengesi tamamen bozuldu” şeklinde konuştu.

“Vergilerde adaletsizlik var”

Konuşmasının devamında devletin ödemesi gereken borç miktarlarını tek tek paylaşan Sıla Usar İncirli, maliyenin gelirinin bu borcu ve ödemelerini karşılayamayacak noktada olduğunu, bunun da sürdürülemez olduğunu vurguladı. İncirli ayrıca, devletin gelirlerinin alarm verdiğini ifade ederek, “Vergilerde adaletsizlik var. Adaleti sağlayamadınız, Re’sen vergilerle halkın boğazını sıkıyorsunuz” dedi. Ekonomik faaliyetlerin 4 yıl boyunca kayıt altına alınamadığını da belirten İncirli, kayıt dışı bir ortam yaratıldığına dikkat çekti. “Sizin yönetiminizdeki devlet gelir üretemiyor, sosyal adaleti bozdunuz” diyen İncirli, geliri ne olursa olsun her bir yurttaşın sırtına aynı yükün bindirildiğini ve bunun adaletsiz olduğunu söyledi.

“Bu değişim yaşanacak ve ülkenin önü açılacak”

İncirli, hükümetin yarattığı mali krize karşı ancak bütün paydaşlarla istişare ederek maliyenin planlanabileceğini ve memleketin yeniden ayağa kalkabileceğini belirterek CTP’nin bunun için çalışmalara başladığını söyledi. Yeni bir hükümet ile değişim yaşanacağını ve halkın talebinin de bu yönde olduğuna dikkat çeken İncirli, “Bu değişim yaşanacak ve yeni bir maliye anlayışıyla, yeni politikalarla bu ülkenin önü açılacak” dedi.

“Yeni bir hükümetle birlikte sosyal adalet sağlanıp kamusal hizmetler geliştirilebilir”

Mevcut hükümetin seçimden kaçtığını fakat CTP’nin seçime hazır olduğunu vurgulayan İncirli, “Seçim tarihi konusu kısır bir siyasi polemik değil varoluş meselesi haline geldi. Ancak seçimle gelecek değişimle, yeni bir hükümetle birlikte sosyal adalet sağlanıp kamusal hizmetler geliştirilebilir” ifadelerini kullandı. İncirli, konuşmasının devamında hükümete çağrıda bulunarak şu şekilde konuştu;

“Bizim size çağrımız, 2027 ve sonraki yılları kurtarma çağrısıdır. Günü kurtarma anlayışı artık bitmiştir. Biz geleceği kurtarmak için çalışıyoruz. Artık geri çekilin ve yeni bir hükümetin önünü açın”

Ayrıca, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bütün hedefleriyle, stratejileriyle çalışmalarını tamamladığını ve seçime hazır olduğunu ifade eden İncirli, Haziran ayında kamuoyu ile de paylaşacaklarını açıkladı. İncirli, “CTP olarak, toplumun tüm kesimleriyle çok detaylı çalışmalar yaptık. Bu ülkenin bütün bilgisini süzerek CTP iktidarının yol haritasını hazırladık.” Dedi

“Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasakları ile ilgili doğru girişimler sonuç verdi”

Sıla Usar İncirli, konuşmasının sonunda Türkiye’ye girişi yasaklanan yurttaşlarla ilgi açıklamada bulunarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çalışmalarının bu konuda önemli gelişmelere vesile olduğunu söyledi. “Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasakları ile ilgili doğru girişimler sonuç verdi” diyen İncirli, bazı yurttaşların giriş yasağının kalktığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. İncirli, giriş yasaklarının KKTC ile TC arasındaki ilişkileri bozduğunu, zedelediğini ve artık sonlanması gerektiğini her zaman dile getirdiklerini hatırlattı.