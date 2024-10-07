Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre, üçüncü turda da salt çoğunluk oyu alamaması nedeniyle dördüncü tur oylamaya geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen aranın ardından yeniden toplanarak, meclis başkanlığı için üçüncü tur oylamaya geçti. Zorlu Töre için üçüncü tur oylamada 25 ret, 23 kabul bir de çekimser oy kullanıldı. Oylamada yine salt çoğunluğa ulaşılamadı.

Zorlu Töre’nin ilk üç turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yeniden oylama yapılıyor.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, ilk dört turda salt çoğunluğa ulaşılması gerekirken, beşinci turda adayın kazanması için, kabul oylarının ret oylarından 1 fazla olması yeterli olacak.

Mazareti nedeniyle önceki oylamalara katılamayan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de üçüncü tur oylamaya dahil oldu.