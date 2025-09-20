“Hukuk ve demokrasiye olan inancı ile sergilediği hizmetler, her zaman saygı ve minnetle hatırlanacaktır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ülkede hukuk ve siyaset hayatına önemli katkılarda bulunmuş, eski Temsilciler Meclisi Üyesi ve Milletvekili Ekrem Yusuf Avcıoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Öztürkler mesajında şunlara yer verdi:

“Avcıoğlu’nun yaşamını sürdürdüğü Melbourne’de vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Sayın Avcıoğlu, genç yaşlarda kamu hizmetine gümrük memuru olarak başlamış, ardından İngiltere’de hukuk eğitimi alarak ülkemize nitelikli bir hukukçu olarak dönmüştür.

Avukatlık mesleğini başarıyla icra eden Avcıoğlu, 1970 ve 1975 yıllarında Limasol bölgesinden Temsilciler Meclisi Türk Üyesi olarak seçilerek yasama görevini üstlenerek Meclis’in Hukuk Komitesi’nde de görev almış ve yasal düzenlemelere katkı koymuştur.

Halkına ve mesleğine bağlı bir kişilik olarak tanınan Sayın Avcıoğlu’nun, hukuk ve demokrasiye olan inancı ile sergilediği hizmetler, her zaman saygı ve minnetle hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”