Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in Türkiye ve Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Öztürkler temasları kapsamında, ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na öğlen saatlerinde varan Öztürkler ve heyeti, Azerbaycan Milli Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cevanşir Feyziyev, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi KKTC - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Ziya Öztürkler’in heyetinde, KKTC - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Dostluk Grubu Üyesi Fırtına Karanfil de bulunuyor.

-Öztürkler, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Meclis Başkanı Öztürkler, Bakü’de ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi İstiklal Salonu’nda yer alan görüşmede değerlendirmede bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının somut bir tezahürü olarak KKTC’den heyetleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gafarova, yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik birçok konunun müzakere edileceğini, meselelerin esas noktalarının ele alınacağını vurguladı.

Azerbaycan, Türkiye ve KKTC heyetlerinin Bakü’de bir araya gelmesinin, Türk dünyasının birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren anlamlı bir adım olduğunu ifade eden Gafarova, bu buluşmanın, ortak tarih ve kültür temelinde şekillenen Türk kardeşliğinin siyasi, ekonomik ve insani alanlarda daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

-Öztürkler: “Bizler aynı milletin evlatlarıyız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu büyük memnuniyet dile getirdi.

Öztürkler, Azerbaycan halkının Kurucu Lideri Haydar Aliyev’in temellerini attığı güçlü devlet yapısının, bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde daha da önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Bakü’de kendilerine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür eden Öztürkler, “Bizler aynı milletin evlatlarıyız” diyerek, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve köklü bağlarla birbirine bağlı olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC’nin haklı davasına verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı için son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, “Gücümüz, ortak irade, kararlı duruş ve sarsılmaz dayanışmadan gelmektedir” diyerek, Türk kardeşliğinin ilerleyen dönemde daha da pekişeceğine yönelik inancını dile getirdi.

-“KKTC, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasına açılan stratejik bir kapı”

Bu bağların parlamentolar aracılığıyla kurumsal ve etkin iş birliğine dönüşmesinin, yalnızca ikili ilişkileri değil, Türk dünyasındaki dayanışmayı da güçlendirdiğini kaydeden Öztürkler, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasına açılan stratejik bir kapı olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Azerbaycan’ın Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA bünyesinde KKTC’nin tam üyeliğine verdiği desteğin büyük önem taşıdığını söyledi. Öztürkler ayrıca, PAECO gözlemci üyelik sürecine yönelik Azerbaycan’ın katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs meselesine de değinen Öztürkler, adada tek gerçekçi çözümün, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasından geçtiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığı, Kıbrıs Adası’nın en somut gerçeğidir” sözlerini hatırlatan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan hiçbir çözümün kabul edilemeyeceğini belirtti.

-Canaltay: “Azerbaycan ile KKTC arasındaki iş birliği ekonomik, kültürel ve özellikle gençler arasındaki diyalog açısından büyük önem taşıyor”

Cumhuriyet Meclisi KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki serhat bekçileri olarak kardeş Azerbaycan’ın uzattığı eli minnetle karşıladıklarını belirtti.

Azerbaycan ve TBMM parlamentolarının gösterdiği misafirperverliğin kendilerini evlerinde hissettirdiğini ifade eden Canaltay, “Bugün burada bulunmak, Kıbrıs Türk halkının uzun zamandır beklediği bir adımdır” dedi.

Azerbaycan ile KKTC arasındaki iş birliğinin ekonomik, kültürel ve özellikle gençler arasındaki diyalog açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Canaltay, verilen destek için teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Şamil Ayrım, KKTC Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Orhan Erdem ile her iki dostluk grubuna üye milletvekilleri ve Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Cevanşir Feyziyev ile Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ehliman Emirselanov da yer aldı.

Öztürkler, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi’nde Azerbaycan, Türkiye ve KKTC Meclis’lerinin dostluk grupları toplantısına katılacak.