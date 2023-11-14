Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 15 Kasım 1983 yılında kurulan cumhuriyetin kuruluşunun 40. yıldönümünde, tüm halkın özgürlük ve bağımsızlık bayramını kutladı.

Büsküvütçü, KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Çok acı dönemler geçiren Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye’de Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yüce Türk ulusunun yürüttüğü milli mücadeleyi yakından izlemiş, her fırsatta Mustafa Kemal’e olan hayranlığını ve Milli Mücadelede Türk Ulusunun yanında olduğumuzu ifade etmekten kaçınmamıştır.

Atatürk’ün Türkiye’de yaptığı devrimleri adım adım izleyen Kıbrıs Türkleri her vesile ile Türklüklerini ortaya koymuş ve Atatürk’e olan bağlılıklarını çeşitli şekilde ifade etmişlerdir.

Anavatanına ve Atatürkçülüğe son derece bağlı olan Kıbrıs Türkleri çok acı ve yalnız dönemler geçirmiş, inanmış, direnmiş ve Anavatanına ve Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığının neticesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 15 Kasım 1983 günü ilan etmiştir.

Geçmişten bugüne değin hiç kesintisiz süren bu karşılıklı ilişki ve bağlılık gelecekte de halkımızın en büyük güvencesi olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağladığı bağımsızlık, özgürlük, demokrasi içinde insanca yaşama imkânlarının sürekliliği, öncelikle milletimizin birlik ve beraberliğinin devamına ve bunun için de Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde gitmemize bağlıdır.”

Büsküvütçü, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık ve mutluluk diler, tüm halkımızın bayramını en içten duygularla kutlar, saygı ve sevgilerimizi sunarız” dedi.