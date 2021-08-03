Levent Özadam - Mesaj Kutusu
G.Mağusa’dan esnaf bir vatandaş aradı…
Bu sıralar en çok sitem ve şikayet bu kesimden geliyor!
Zira binlercesi kapattı çoğu da kapatma aşamasında…
Bir kısmı da battı kapattı dememek için direniyor!
Arayan esnaf arkadaş başka bir arkadaşı için aramış…
Kendisi aramaya utanmış olsa gerek ki başka bir esnaf arkadaşını aracı koymuş!
Şikayet konusu da dükkanına gidemiyor…
Kaçıyor yani!
Neden kaçıyor, polisten…
Borçlarını ödeyemediği için mazbata suçlusu!
Ya ödeyecek ya da cezaevine girecek, başka bir yolu yok…
Böyle telefonlar gelince insan ister istemez hayretler içinde kalıyor!
İnsanlar saflın nedeniyle aylarca dükkanlarını açamadı, açtıkları sürede çoğu gün siftah yapamadı ama günün sonunda dükkanına gidemiyor…
Çünkü polis peşinde!
Şu anda bile raflarda 23 bin mazbata dosyasının beklediğini düşünürsek ki bu resmi olarak açıklanan bir rakamdır insan hayret içinde kalmasın da ne yapsın…
Adam cezaevine girince nasıl olacak da borçlarını ödeyecek!
Bu arada ülke genelinde polisin bu konuda hayli opsiyonlu davrandığını, insanlar epey süre verdiğini biliyoruz zaten ama polis de nereye kadar idare edecek onların da yerden göğe kadar hakkı var…
Bu konuda defalarca yazdık hükümet edenleri uyardık, ama nafile!
Onlar hala bu dönem ülkeyi çok iyi yönettiklerini söylemeye devam ediyorlar…
Yakında kendilerini dünya şampiyonu ilan edecekler!
Bir kez daha uyaralım;
KKTC şu anda sosyal patlamanın tam göbeğindedir…
Bundan en çok da esnaf kesimi nasibini almıştır!
Kamu çalışanlarının canı yanmazken esnaf kesimi elini tamamen elini taşın altına koyunca adaletsizliğin daniskası yaşanmıştır…
Onları görmezden gelen hükümet edenler büyük yanlış yapıyorlar!
Bu ihmalkarlığın bedeli çok ağır olacak, binlerce dosya açılınca cezaevinde yer kalmayacak, insanlar kendilerine bir fırsat tanınmadığı için başka yolları tercih edecek ve ne yazık ki bundan ocaklar sönecektir…
Bırakın kurultay ve seçim hesaplarını!
O makamlar size babadan miras olarak kalmamıştır…
Yüzünüzü halka çevirin!
Yaşanacak olar her olumsuz olayın vebali bundan sonra sizin üzerinizdedir…
…
Türkiye’de meydana gelen ve halen devam eden orman yangınları hepimizin yüreğini dağlamaya devam ediyor…
Yangınlar konusunda ortada bir yönetim zafiyeti olduğu da artık herkes tarafından kabul edilmektedir!
Birincisi biz bundan kendimize nasıl bir ders çıkaracağız?
Gerekil önlemleri alacak mıyız?
Zira oradaki yangınların yoğun olması bizdeki yangınlara da yeteri kadar havadan yangın söndürme araçlarının gönderilmemesi gerçeğini de ortaya çıkardı…
Bizim yönetenler de şimdiye kadar ne yaptı kolaycılıktan başka?
Türkiye yangın helikopteri gönderir rehavetine kapıldı…
Devlet kurduk yaşatacağız diyenler devletin böyle bir araca sahip olmasını çok gördüler!
Şu anda her şeyi Türkiye’den beklemenin sonuçlarını yaşıyoruz…
İkincisi de Kıbrıs Türk insanının birilerinin dediği gibi Türkiye düşmanı olmadığı gerçeğini gözler önüne sermiştir!
Çok küçük bir azınlığı dışarı çıkarın ülkenin ezici bir çoğunluğu siyasi görüşü ne olursa olsun orada olan yangını yüreğinde hissetmiş ve bunu da açıkça ifade etmiştir…
Bu da bize göstermektedir ki Anadolu insanı ve Kıbrıs Türk insanı araya nifak tohumu atmaya çalışanlara hiçbir zaman izin vermeyecektir!
…
Aşağıda gördüğünüz fotoğraf Altınkum sahillerinden bir okur tarafından bize gönderildi…
Bu ülkenin gözbebeği olan bir sahilimizin içler acısı durumu!
Fotoğrafta da görüldüğü üzere cennetten bir parça olan bölgeyi kendi elimizle resmen katlediyoruz…
Yahu artık birileri bu faciaya dur desin!
İlgili bakanlık ve belediye gerekirse bu sahilin kullanılmasını yasaklasın…
Çünkü bir çoğumuz böyle bir cenneti katletmek için birbirimizle yarışıyoruz!
Denetleme ve ceza mekanizması işlemiyor…
Bu da doğanın yok olması için en önemli nedenlerin başında geliyor!
MESAJ KUTUSU
Sayın Aziz KAYA, Gaziveren sahil şeridine Amikam Marhoom adının verilmesi fikri de nereden çıktı! Onun adının yaşatılması bir belediyenin görevi mi? Adamlar oraya yatırım yaptı ama ceplerini de doldurdular. Tarih kitaplarını bir karıştırın bakalım o bölgede tarihe mal olmuş hiç mi Kıbrıslı Türk yok!
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Sayın Suphi COŞKUN, Dirkarpaz Belediyesi Altınkum sahilinin temizlik ve denetiminde yeterli olamıyorsa lütfen burası çevre düşmanlarının kullanımına kapatılsın. Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçip girişim başlatmanız isteniyor!
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Sayın Dursun OĞUZ, Güngör geri dönüşüm ihalesinde akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşandığını biliyor muydunuz? Bu memleket o kadar mı zengin ki devletin cebinden her ay yüz bin lira fazla para çıkacak! Konuyu masaya yatırmanız isteniyor!
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Sayın Ali KAMACILAR, G.Mağusa Devlet Hastanesi çalışan ve yöneticileri çok acil olarak kapıların monte edilmesini isteyen mesajlar göndermeye başladılar. Zira kapı olmadığı için sıcaklarda klimalar da etkisini kaybediyormuş…
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Sayın Salahi ŞAHİNER, Bakan Arıklı öyle bir açıklama yaptı ki hemen herkes sizi kastettiğini anladı! Siz ikiniz en iyisi birlikte bir televizyon programına çıkıp kozlarınızı paylaşın ki devletin tepesindeki sürtüşme de artık sona ersin…
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Sayın Erbil ARKIN, sizin Asil Köylü projesi toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul görmedi, bu nedenle gelin vazgeçin deriz. Bu arada bu proje için uluslar arası bir yarışma düzenlerken bunun için devletin yetkili birimlerinden izin almış mıydınız? Yoksa sizde mi kendinizi bazı iş insanları gibi devletin üzerinde görüyorsunuz?
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Sayın Fadıl AKSUN, ağır cezaya atanmanız hukuk çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Bu makamda da başarılı olacağınızdan kuşku duymayan meslektaşlarınız tebrik mesajları gönderiyor, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz…
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Sayın Ünal ÜSTEL, belli ki ülkede önemli sayıda bir insan aşı konusunda ayak sürümeye devam edecek? Vatandaşlardan aşı olmak istemeyenlerin toplumdan izole edilmesi için yasa çıkarılması konusunda yoğun çağrılar yapılıyor haberiniz olsun istedik…
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Sayın İlker İPEKDAL, yeni kurulacak olan aşı merkezinde günün belli saatlerinde gönüllü olarak çalışma kararı aldığınızı memnuniyetle öğrendik. Umarız tüm hekim camiasına iyi bir örnek teşkil eder…
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Sayın Serhat İNCİRLİ, kısa bir süre sonra yeni kurulacak olan web TV kanalı ile yeniden izleyenlerle buluşacağınızı ve bu konuda el sıkıştığınızı duyduk. Hayırlı ve uğurlu olsun yeni yuvanızda başarılar dileriz…