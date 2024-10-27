Demirhan’da önceki gün süpermarkete müşteri olarak giden M.Y (E-22) ve K.T (K-20)’nin market içerisinde satışa sunulan toplam 1,152 TL değerindeki iki parfümü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Kavga, sarhoşluk, rahatsızlık…

Lefkoşa’da dün gece 03.00 sıralarında Haydarpaşa Sokak’taki bir kafe içerisinde, kendisine baktığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, N.K (E-19) 162 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada A.O (E-18) ile kavga edip, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.