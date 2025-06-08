(Kamalı Haber)- Girne’de bir marketin önünde düşürülen sigara paketi içerisinde tespit edilen Hint keneviri türü uyuşturucu maddenin Ceyda Nur Kiraz tarafından düşürüldüğü tespit edilmiş ve Ceyda Nur Kiraz tutuklanmıştı mesele ile ilgili bağlantılı olduğu tespit edilen ve tutuklanan Necati Bal yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Mehmet Dağdelen, Necati Bal’ın Girne’de meydana gelen İlaç ve Eczacılık yasasına aykırı hareket ile 02-06-2025 tarihinde Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, 02-06-2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir marketin giriş kapısı önünde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yerde bulunan sigara paketi içerisinde yapılan kontrollerde yaklaşık bir gr ağırlığında 4 adet içilmeye hazır Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek alındığını ve incelenen kamera görüntülerinde sigara paketinin Ceyda Nur Kiraz tarafından düşürüldüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Yapılan araştırma neticesinde şu an tutuklu bulunan Ceyda Nur Kiraz meselesi ile ilgili bağlantılı olduğu tespit edilen Necati Bal’ın tutuklandığını ve bir gönüllü ifade verdiğini bu ifadesinde de işlediği suçu itiraf ettiğini mahkemeye aktaran polis memuru zanlı Necati Bal’ın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde yetkili makamdan izinsiz 10 adet Proton Labs marka Steroid ilaçlar ile ikametgahın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şırınga enjektör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının ikametgahında bulunan ilaçlarla ilgili ilaçların kendisine ait olduğunu Türkiye’den kendisi için getirdiğini, hassas terazi için ise yemeklerini tartmak için kullandığını söylediğini mahkemeye bildiren Polis şırınga enjektör için ise Steroid ilaçlarını onunla kullandığının bilgisini verdiğini kaydetti.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemelerde ise mesele ile ilgili Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan Ceyda Nur Kiraz ile görüşmelerinin ve yazışmalarının olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, incelenmesi devam eden kamera görüntüleri, ifade temin edilmesi gereken şahıslar ve Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilen emarelerin analiz raporları ile ikametgahta bulunan şırınga ile hassas terazinin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilerek analiz edilmesi gerektiğinden zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.