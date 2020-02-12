Maliye’den cesur karar!

Siyasiler bize zaman zaman sitem eder...

Niye hep olumsuz konuları kaleme alıyoruz diye!

Biz de klasik cevabı veririz her zaman;

“Olumlu şey oluyor da yazmıyor muyuz” diye...

Hoş biz kişisel olarak medyanın her zaman muhalif olmasından yanayız ama iyi şeyler yazacak şeyler de elbette oluyor!

Bunları da hiç çekinmeden kamuoyuna seve seve duyururuz...

İşte onlardan bir örnek;

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu aşağıdaki genelgeyi tüm kamu kuruluşlarına gönderdi...

8 Sayfalık ön kapak bu ama içinde müthiş şeyler yazılı, belki de KKTC’de bir ilk yaşanıyor!

Hani ya sürekli olarak kamuda ek mesai çetelerinin türediğini etik dışı kazançlar elde edildiğini yazarız ya...

Sonuçta bir bakan çıktı ve yılların kangren halini almış yaraya neşter vurmak için çok da ciddi bir girişim başlattı...

Öyle iyi düşünülmüş ki çalışanların artık ek mesailerde kurnazlık yapmasına neredeyse hiç olanak bırakılmamış!

Yazı tüm kurumlara gidince sevinen de var üzülen de...

Üzülenler artık devletin paralarını haksız yere cebine indiremeyecek!

Hatta şikayete bile başlamışlar...

Sendikaları arayıp devreye girmelerini bekliyorlar!

Burada sendikaların tavrı elbette çok önemli...

Ek mesailerde statüko devam mı edecek yoksa bakanlığın tasarruf önlemleri içinde yer alan ek mesailerin miktarı mümkün olduğu kadar aşağıya mı çekilecek!

Bunu ileriki günlerde hep birlikte takip edeceğiz...

...

Ek mesailer konusunda yıllardan beridir onlarca yazı yazdık, ilgilileri uyarmaya çağırdık...

Şimdiye kadar işi ciddiye alan olmadı çünkü kamu çalışanı oy kaygısıyla hep baş üstünde tutuldu!

Maliye Bakanlığı’nın aldığı karar tarihi bir adımdır...

Bundan sonra alınan kararı takip etmek, uygulanmasını sağlamak çok daha önemli hale gelmiştir...

Geçmiş tarihlerde konuyla ilgili kaleme aldığımız yazılardan bir tanesini bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz...

...

“Başbakan sürekli bir seferberlik başlatılmasından söz ediyor…

Hala bu konuda kimse parmağını kıpırdatmıyor!

Maliye Bakanı kamu maliyesindeki yangının büyüklüğünden dem vuruyor…

Ama gereken neyse o yapılmıyor!

Hükümet artık ağlama duvarı haline gelmiştir…

Oysa bir kriz masası kurabilir, geniş yelpazedeki işin uzmanlarını burada görevlendirebilir, sonucu ne olursa olsun en azından kendine düşeni yapmayı yeğleyebilirdi!

Bu insanlar için belki de bir umut olurdu…

Hükümet halkına umut vermeyince, tünelin ucunda bir ışık göremeyince karanlık bir girdabın içinde kavrulup duruyor!

Umutsuz bir bekleyiş, ne olacağız korkusu ile…

…

Ankara’dan da hala randevu alınamadığına göre…

Hükümet önce kendi üzerine düşenleri yapacak!

Yapacakları acil önlemler var ama nedense yapmıyorlar…

Belli ki tek umutları Ankara kalmış!

Beklesinler bakalım daha ne kadar bekleyeceklerse artık…

Bakın size küçücük bir örnek;

Dün gazetelerde de vardı…

Eski Kıb-Tek genel müdürünün geçmiş dönemde şoförlüğünü yapan kişinin haksız yere aldığı ek mesailer konusu!

Denetleme sonucunda 60 kusur bin TL’lik uyduruk rakamlar ortaya çıkmış…

Bu sadece tek bir dairede tek bir çalışanın marifeti!

Bunun gibi o kadar çok örnek var ki…

…

Bize okuyuculardan fazlasıyla ihbarlar geliyor ek mesai konularında…

Zira artık bu işi çete işine döndürüldü!

Listelere bakıyorsunuz adama ek mesai yazıldığı tarih ve saatte sosyal medyada balık tutarken paylaşmış resimlerini…

Başkası elini sallıyor uçağa binerken, bilmem nerede gezmeye gideceğini ilan ediyor, ama listelerde aynı tarih ve saatlerde ek mesai yaptığı yazıyor!

Evinin bahçesinde düzenleme yaparken bunu ilan edenler aynı gün ve saatte listelere ‘ek mesai yaptı’ olarak geçiyor…

Devlet elbette angarya çalıştırmaz, bütün bu ek mesailer kuruşuna kadar ödeniyor!

Ama aksine devlette çalışmadan, vergisini ödeyen vatandaşın ensesinden!

…

Daha geçenlerde açıklanmıştı…

Bu devlet sadece geçen yıl çalışanına 120 Milyon TL ek mesai ödedi!

Hak edenleri bir yana koyuyoruz…

Ama hak etmediği halde devletin ensesinden ter dökmeden ek mesai alan o kadar çok kişi var ki!

İşin garip olan kısmı da ne biliyor musunuz?

Haksız yere ek mesai alanların büyük bir çoğu üst düzey yöneticilerin yakınında çalışanlar…

Sekreterler, odacılar, şoförler, bahçede çalışanlar ve tabi ki parti rozeti olanlar!

Ne yazık ki geçmiş hükümet döneminde olan yanlış şeyler bu hükümet döneminde de olmaya başladı…

Dairelerin yöneticileri ek mesai yapmadıkları halde o listeye eklenenleri nasıl imzalıyorlar ve aslında suça da ortak oluyorlar, bu cesareti nereden alıyorlar anlamak mümkün değildir!

…

Başta da dediğimiz gibi bu hükümetin yaşanan ve ger geçen boyutunu büyülten ekonomik kriz nedeniyle yapacakları vardır ama gelin görün ki ilk adımı atmaktan imtina etmektedirler!

Tamam bu tür krizler genelde piyasaya para pompalayarak rahatlatılabilir ama işte ortada ne yara veren vardır ne de randevu…

Seferberlik yapacaksanız, kamu maliyesindeki boyumuzu aşan alevi söndürecekseniz ek mesailerden başlayabilirsiniz!

Zira her geçen gün bir önceki günü aratır hale gelmiştir…”

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, ek mesailer konusunda cesur bir kararla tarihi bir adım atarak ülkede bir ilki gerçekleştirdiniz. Bir de bunun takibini ve denetlemesini sağlayabilirseniz devlet hem tasarruf etmiş olacak hem de bazıları haksız kazanç elde edemeyecek, tebrik ederiz...

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Sayın İzzet TÜRKMEN, Hak-Sen Başkanlığından sessiz sedasız ayrılmanız özellikle sendikal platformda epey merak uyandırmış. Kimi hükümet baskısı diyor kimi de başka şeyler konuşuyor. Bu durumda en iyisi sizin bizzat açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatmak olacaktır...

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Sayın Bülent ÖRNEKTEKİN, dün tren yolu polikliniğinde bir süre görevden ayrılınca kuyrukta bekleyen hastalar buna büyük tepki göstererek şikayet mesajları göndermeye başladılar. Umarız bir bundan böyle daha hassas olur ve onların sihir katsayısını yükseltmezsiniz!

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Sayın Meryem ÖZKURT, BRT’nin en başarılı programcılarından birini hiç gerek yoktan başka göreve yönlendirmeniz sadece kurum içinde değil izleyenler tarafından da şikayet konusu oldu. Çalışanların heveslerini böyle kararlarla alt üst etmek kime yarar sağlar ki! Umarız yanlıştan erken dönersiniz!

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, sendikalar ve bazı kesimler her ne kadar şikayette bulunsalar da önümüzdeki aydan itibaren sigortalı çalışanları 200 TL’lik devlet desteği dört gözle beklenmeye başladı. Bu sıralar kulakları tıkayarak icraatlara devam etmeniz bekleniyor...

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Sayın Suat GÜNSEL, yargı da artık LTB’ye olan borcunuzu ödemeniz gerektiğine karar kıldığına göre gerekeni yapmak en doğrusu olacaktır. Ülkenin önde gelen iş insanlarından birisi olarak daha fazla zarar görmemenizi salık veririz...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, garantörlük konusunda parti içinde büyük bir ikilem yaşandığının farkında mısınız? Seçim öncesinde konuya açıklık getirmekte yarar görüyoruz, zira bazı partililer sıkıntı çıkarabileceği tahmin ediliyor...

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Sayın Alihan PEHLİVAN, İngiltere vizesini almakta gecikince ister istemez listeden çıkarılmak zorunda kaldığınızı duyduk. Zaten o listeye girenin neredeyse kellesini uçuracaklar, olmayacak her işte hayır vardır değil mi?

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Sayın Enver MAMÜLCÜ, uzun bir süreçten sonra nihayet yüzükler takılmış imzalar atılmış ve yeni hayata başlamışsınız. Eşinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ederiz, artık bundan böyle Allah utandırmasın...

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Sayın Ziya EMİR, KKTC’nin en yüksek internet erişimini getirmek için girişimde bulunmanız bazı işletmeleri fena halde tedirgin etmiş diye duyduk. Bir de fiyatları uygun yaparsanız pastanın en büyük dilimine sahip olabilirsiniz. Bu arada umarız medyaya indirimli tarifeyi de unutmazsınız...