Maliye Bakanlığı’nda mayıs ayında yürürlüğe girecek e-fatura uygulamasıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın başkanlık ettiği toplantıda paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Bilgi İşlem personeli de katıldı.

Toplantıda, e-fatura sistemine geçiş süreci ele alınırken, uygulamanın kapsamı ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerine ilişkin bilgi verildi.

Paydaşların görüş ve önerileri değerlendirilerek uygulamanın etkin ve sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi için atılacak adımlar da istişare edildi.

Toplantıda teker teker söz alan, uygulamanın kayıt dışılığın azaltılması, işlemlerin hızlanması ve sistemin daha şeffaf hale gelmesi bakımından sektöre katkı sağlayacağını ifade eden temsilciler uygulamanın yürürlük tarihine ilişkin bazı çekinceleri de dile getirdi.

Özellikle teknik altyapı hazırlıkları, yazılım uyarlamaları ve personel eğitimi açısından bazı işletmeler için kısa bir zaman dilimi oluşturabileceği belirtildi.

Temsilciler, sürecin sağlıklı ve sorunsuz ilerleyebilmesi için gerekli tüm çalışmaları tamamlayacaklarını ancak sürenin yeterli olmaması halinde geçiş takviminin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini ifade etti.

Toplantıda sürecin istişare ve ortak akıl çerçevesinde yürütülmesinin kamu ve özel sektör açısından önemi de vurgulandı.

Mayıs ayında Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konması planlanan e-fatura uygulamasıyla birlikte, dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve vergi işlemlerinde şeffaflık ile etkinliğin artırılması hedefleniyor.