Üstel:” Ne yaparlarsa yapsınlar bizi hükümetten götüremezler… Yıl sonuna kadar halkımıza hizmete devam edeceğiz”

İskele Belediyesi’nin Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi destekleriyle gerçekleştirdiği “İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı”nın açılışı yapıldı

30 bin metrekare alan üzerinde 4 bin metre kapalı pazar yeri, 300 araçlık otoparkı ve sosyal donatı alanlarıyla adanın en büyük pazar yeri olarak nitelendirilen tesisin açılışını Başbakan Ünal Üstel yaptı

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada,, ülkedeki siyasi istikrar sayesinde projelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştiğini belirterek, erken seçimin olmayacağını yineledi.

Üstel, ”Ne yaparlarsa yapsınlar bizi götüremezler. Hükümet ortaklarımızla 2026 yılı sonuna kadar halkımıza hizmete devam edeceğiz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel hükümete geldiklerinde halka söz verdikleri gibi önce siyasi istikrarı yakalayarak yarım kalmış projeleri tamamladıklarını, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdiklerini ve yapısal reformları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bugün siyasi istikrar ve reformlar sayesinde İskele’de büyük ve halkın ihtiyacı olan bir yatırımı hizmete açtıklarını söyleyen Üstel, tesisin Anavatan Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri çerçevesinde yapılan desteklerle hayata geçirildiğini vurguladı.

“Siyasi istikrarı sağladık, Belediyeler Reformu’nu yaptık. Belediyeler Reformu’nu yaparken neler yaptılar bize Cumhuriyet Meclisi’nde. Biz 29 milletvekili kilitlendik sabahlara kadar Cumhuriyet Meclisi’nden çıkmadık. Kararlıydık, azimliydik ve Belediyeler Reformu’nu geçirdik.” diyen Üstel, Belediyeler Reformu ve Yasası sayesinde belediyelerin mali kaynaklarının güçlendiğini ve hizmet etmeye başladıklarını söyledi.

“Bir yerde siyasi istikrar varsa o yerde projeler gerçekleşir.” diyen Üstel, hükümete geldiklerinde İskele ve Karpaz bölgesinde 2012 yılına kadar uzanan yarım kalmış alt yapı yatırımlarını tamamladıklarını ifade etti.

Yıllardır konuşulan Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin temelini attıklarını, inşaatın süratli bir şekilde yükseldiğini kaydeden Üstel, Gazimağusa’da da benzer yatırımların gerçekleştiğini ifade etti.

2026 yılını açılışlar yılı ilan ettiklerini söyleyen Üstel, her 15 günde bir proje açılışı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

-Ankara görüşmesi

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile dünkü görüşmesine değinen Üstel, görüşmede yeni bir mali iş birliği protokolünün “startını” verdiklerini ifade etti.

Üstel, “ Yeni mali iş birliği protokolünde 2026 yılında ne projeler yapacağız, nelere imza atacağız bunun çalışmasını başlattık.” dedi.

Üstel, protokolde, ülkenin ihtiyaç duyduğu projeler, reel sektörün ihtiyacı olan destekler, büyük sanayi kesimlerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kredi destekleri, ülkenin en büyük sorunu olan enerjinin daha iyi bir duruma gelmesi için yapılacak çalışmaların yer alacağını söyledi.

“2026, KKTC’nin yeni yeni hizmetler alacağı bir yıl olacaktır.” diyen Üstel, “İstikrar varsa ülkemizde projeler arka arkaya geliyor. Biz istikrarlı yıl sonuna kadar devam edeceğiz. O yüzden erken seçime yok diyoruz. Çünkü biz halkımıza yerel idarelerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzde 12 aylık bir süre vardır. Halkımıza bu 12 ay içerisinde neler yapabileceğimizi orta yere koyacağız projeleri bir bir hayata geçireceğiz.” dedi.

-Sağlıkta tam mesai

Sağlıkta yeni bir dönem başlatarak tam mesaiye geçtiklerini belirten Başbakan Üstel, bir hafta süren grevlerin karşısında durduklarını, ilgili bakan ve Bakanlar Kurulu’nun grevlere karşı boyun eğmediğini söyledi.

Halkın sağlıktan istediği hizmeti alabilmesi için tam mesaiye geçildiğini söyleyen Üstel, “Bugün grev yapanlar için ilgili Bakanlığımız ve Bakanlar Kurulu ilgili muameleyi yapmaktadır.” dedi.

Üstel, “Yıl sonuna kadar; ne yaparlarsa yapsınlar bizi hükümetten götüremezler çünkü bizim aşkımız hedefimiz KKTC halkına hizmettir ve hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte el ele kol kola KKTC halkına hizmeti sürdüreceklerini söyleyen Üstel, 2015 yılında Türkiye’den gelen suya değindi.

KKTC’nin en ücra köşesinin dahi bu suya kavuştuğunu kaydeden Üstel, Güzelyurt Ovası’nı suyla buluşturduklarını Mesarya Ovası’nı da 2027 yılında bu suyla buluşturacaklarını belirtti.

Üstel, UBP olarak hükümet ortaklarıyla kenetlenerek halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

-Öz

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz, tesisin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Harika olmuş. İskele ve bölge vatandaşlarına hayırlı olmasını dilerim.”dedi.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin yarınlarına değer katacak büyük bir projeyi açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, “İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi”nin, yalnızca bir pazar alanı değil; planlı kentleşmenin, çağdaş belediyeciliğin ve halk odaklı hizmet anlayışının somut bir eseri olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, "Toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine, İskele Gençlik Merkezi’mizle bütünlük içinde hayata geçirdiğimiz bu proje; modern mimarisi, güçlü altyapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla sadece İskele’ye değil, tüm adamıza örnek olacak nitelikte bir yatırımdır.” dedi.

Proje kapsamında inşa edilen 4 bin metrekarelik kapalı pazar alanının, üretici ile tüketiciyi dört mevsim boyunca hijyenik, güvenli ve konforlu bir ortamda buluşturacağını kaydeden Sadıkoğlu, kapalı pazar yerinin; çeşitli sosyal aktiviteler için de kullanılabileceğini söyledi.

Sadıkoğlu, projeyle birlikte İskele’nin, hizmet alanı olarak adanın en büyük kapalı pazar alanına ve en geniş çevre otopark düzenine sahip olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, “Biz bu projeyi sadece betonla, asfaltla düşünmedik. Yeşil alanı, yürüyüş yolları, kaldırım düzenlemeleri ve peyzajıyla; insan odaklı, nefes alan, kente değer katan bir merkez oluşturduk. Çünkü biz biliyoruz ki; modern şehirler yalnızca binalarla değil, yaşam kalitesiyle büyür.” dedi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak hedefimiz; günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelere imza atmaktır.” dedi.